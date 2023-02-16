Год назад было трудно поверить, что Россия действительно нападет, но сейчас мы не сомневаемся в лицемерности и жестокости россиян. Единство – это то, что невозможно отобрать у украинцев в совместной борьбе или в мирное время, ведь в этом наша сила, отмечает 24 Канал.

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День единения 2023 – история и значение праздника

Зимой 2022 года без объяснений Россия начала стягивать свои войска и технику на границу Украины. В мировых СМИ было множество новостей о возможности военного вторжения России в нашу страну. Среди возможных дат начала войны разные издания называли 16 февраля. В то же время, Владимир Зеленский объявил эту дату Днем единения, чтобы успокоить украинцев.

Нас пугают великой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда. Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство, – заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Праздник был создан для сплочения украинцев вокруг национальной идеи и для того, чтобы показать российским пропагандистам наше единство. Ведь у всех нас одна цель – жить в мире.

День единения 2023 – история и значение праздника / Фото "Эспрессо.TV"

В Указе президента Украины от 14 февраля 2022 года было отмечено, что День единения создан для укрепления украинского общества и его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, и противодействия морально-психологическому и информационно-пропагандистскому давлению на общественное сознание.

К празднику в соцсетях был запущен флешмоб, в рамках которого украинцы делали фото с флагом Украины или в вышиванке и публиковали его под хештег #UA вместе, а затем передать эту задачу другому человеку.

Сегодня нам важно помнить, что мы должны оставаться едиными, ведь только так мы сможем победить нашего общего врага.