Єдність українського народу – це наша спільна сила, яка допомагає протистояти агресії Росії. Хоча рік тому було важко повірити у те, що війна все-таки розпочнеться, але за цей час ми навчилися цінувати кожний день і маємо одну велику спільну мрію – перемога України. Тож пропонуємо вам добірку гарних картинок-привітань з нагоди Дня єдності, зазначає 24 Канал.

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Картинки-привітання з Днем єднання 2023

День єднання – картинки-привітання / Колаж 24 каналу

День єднання 2023 – гарні листівки / Колаж 24 каналу

Привітання у картинках з Днем єднання / Колаж 24 каналу

День єднання 2023 – чудові картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем єднання / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем єднання 2023 – картинки / Фото з відкритих джерел

День єднання 2023 – привітання зі святом у картинках / Фото з відкритих джерел