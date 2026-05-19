Традиційне українське вбрання вже давно перетворилось на символ нескореності та генетичний код нації. Детальніше про те, коли святкують День вишиванки в Україні – пише сайт Онлайн Календар.

День вишиванки 2026: коли відзначають це свято?

Цьогоріч Всесвітній день вишиванки припадає на 21 травня. За сталою традицією, українці зустрічають його щороку у третій четвер останнього весняного місяця.

У 2026 році мине рівно двадцять років від першої акції. Що цікаво, головним гаслом урочистостей організатори обрали заклик "Завдяки кожному з нас".

Історія та традиції Дня вишиванки в Україні

Ідея створення цього дня виникла у 2006 році в Чернівцях. Студентка місцевого національного університету Леся Воронюк запропонувала однокурсникам обрати один день і разом одягнути вишиті сорочки. Спочатку ініціативу підтримали лише кілька десятків представників молоді та викладачів. Втім, з часом акція переросла у всеукраїнський рух і охопила діаспору по всьому світу.

У День вишиванки люди масово одягають національне вбрання на роботу, навчання чи просто на прогулянку, демонструючи єдність та патріотизм. Кожен регіон країни має свої унікальні візерунки та колірні гами. Наприклад, на Полтавщині майстрині традиційно вишивають білим по білому, а на Гуцульщині – використовують яскраві жовті та помаранчеві відтінки.

Українці вірять, що кожен орнамент має сакральний зміст і виконує роль сильного оберега, який захищає від усього лихого та символізує родинну пам'ять. Про це йдеться на сайті "Українські традиції".