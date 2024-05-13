Свято вже цього тижня: коли в Україні відзначатимуть День вишиванки

Традиційно у третій четвер травня відзначається Всесвітній день вишиванки. У це свято важливо наголошувати на тому, що потрібно пам'ятати та зберігати свою культуру, зокрема етнічний вишитий український одяг.

Цього року День вишиванки пройде вже днями, а саме 16 травня. Під час такої події на вулицях міст та сіл можна побачити безліч людей у вишиванках, вони одягають їх на роботу, навчання або просто так, пише LifeStyle 24.

Важливо Міжнародні та професійні свята у травні 2024: скільки буде вихідних та робочих днів

Всесвітній день вишиванки: історія свята

У 2006 році пройшла акція, яка мала назву "Всесвітній день вишиванки". Її ініціювала студента Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Одного разу друг дівчини, Ігор Житарюк, прийшов на навчання, вдягнувши вишиванку. Так, він підкинув подрузі чудову ідею. Якось Леся разом з іншими студентами та викладачами прийшли на пари у вишиванках. Згодом таку ініціативу підтримали по всій Україні.

Не просто так вирішили святкувати День вишиванки у будній день. Адже так організатори наголошують на тому, що вишиванку не обов'язково одягати лише на свята, це гарний елемент повсякденного одягу. І справді, зараз на вулицях і у робочі дні можна зустріти багатьох людей у вишитих сорочках.

У час війни Росії проти України наш народ став особливо цінувати культуру, зокрема й національне вбрання. Люди все більше цікавляться історією різноманітних орнаментів, елементів та символів.