В этом году День вышиванки пройдет уже на днях, а именно 16 мая. Во время такого события на улицах городов и сел можно увидеть множество людей в вышиванках, они одевают их на работу, обучение или просто так, пишет LifeStyle 24.

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Всемирный день вышиванки: история праздника

В 2006 году прошла акция, которая называлась "Всемирный день вышиванки". Ее инициировала студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. Однажды друг девушки, Игорь Житарюк, пришел на учебу, надев вышиванку. Так, он подкинул подруге замечательную идею. Как-то Леся вместе с другими студентами и преподавателями пришли на пары в вышиванках. Впоследствии такую инициативу поддержали по всей Украине.

Не просто так решили праздновать День вышиванки в будний день. Ведь так организаторы отмечают то, что вышиванку не обязательно одевать только на праздники, это красивый элемент повседневной одежды. И действительно, сейчас на улицах и в рабочие дни можно встретить многих людей в вышитых сорочках.

Во время войны России против Украины наш народ стал особенно ценить культуру, в том числе и национальную одежду. Люди все больше интересуются историей различных орнаментов, элементов и символов.