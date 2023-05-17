До Дня вишиванки, який відзначають 18 травня, 24 Канал підготував матеріал про найпоширеніші кольори на вишиванках та їхнє непересічне значення для жінок і чоловіків.

До теми День вишиванки 2023: що символізують орнаменти на сорочках

Що означають кольори на вишиванках

Білий. Це колір невинності, непорочності, чистоти. Раніше вважалося, що сорочки з білою вишивкою могли носити тільки молоді, незаміжні дівчата. Вона берегла їх від нещастя та дурного погляду. Цікаво, що білими нитками на білому тлі вишиваються вироби, які символізують духовну чистоту власника, чистоту помислів, душевну енергію.

Червоний. Він символізує радість, життєлюбність, повноту життя, свободу, а також любов. Наші предки вірили, що саме червоні нитки є джерелом позитивної енергії. Це також символ стихії Вогню. Він популярніший, ніж будь-які інші кольори.

Чорний. Це колір вважається є землі, головної годувальниці наших предків, вони асоціювали чорний з плодовитістю, багатством, добробутом. Однак, наприклад, на Поліссі, це символ смутку, скорботи, смерті та потойбічних сил.

Синій. Це теж поширений колір на українських вишиванках. Він вважався потужним оберегом, що символізує небо, воду, очищення, відсутність хвороб і душевний спокій. Найчастіше синій прикрашає чоловічі вишиванки, адже побутувала думка, що саме чоловік найчастіше потрапляє в небезпечні ситуації.

Зелений. Якщо синій – переважно чоловічий колір, то зелений навпаки – жіночий. Він асоціюється з молодістю, красою, безтурботністю і є символом природи. Раніше вважали, що зелений – місточок між двома протилежними кольорами веселкового спектру – гарячим червоним і холодним синім.

Жовтий. Це колір меду і пшениці, а отже благополуччя, достатку, багатства й радості. У народній вишивці жовтий колір є замінником золота.