Ко Дню вышиванки, который отмечают 18 мая, 24 Канал подготовил материал о самых распространенных цветах на вышиванках и их незаурядном значении для женщин и мужчин.

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Что означают цвета на вышиванках

Белый. Это цвет невинности, непорочности, чистоты. Раньше считалось, что рубашки с белой вышивкой могли носить только молодые, незамужние девушки. Она берегла их от несчастья и дурного взгляда. Интересно, что белыми нитями на белом фоне вышиваются изделия, символизирующие духовную чистоту владельца, чистоту помыслов, душевную энергию.

Красный. Он символизирует радость, жизнелюбие, полноту жизни, свободу и любовь. Наши предки верили, что красные нити являются источником положительной энергии. Это тоже символ стихии Огня. Он более популярен, чем любые другие цвета.

Черный. Этот цвет считается землей, главной кормилицей наших предков, они ассоциировали черный с плодовитостью, богатством, благополучием. Однако, например, на Полесье, это символ печали, скорби, смерти и потусторонних сил.

Синий. Это тоже распространенный цвет на украинских вышиванках. Он считался мощным оберегом, символизирующим небо, воду, очищение, отсутствие болезней и душевное спокойствие. Чаще синий украшает мужские вышиванки, ведь бытовало мнение, что именно мужчина чаще всего попадает в опасные ситуации.

Зеленый. Если синий – преимущественно мужской цвет, то зеленый наоборот – женский. Он ассоциируется с молодостью, красотой, безмятежностью и является символом природы. Раньше считали, что зеленый – мостик между двумя противоположными цветами радужного спектра – горячим красным и холодным синим.

Желтый. Это цвет меда и пшеницы, а значит благополучия, изобилия, богатства и радости. В народной вышивке желтый цвет является заменителем золота.