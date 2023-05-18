День вишиванки – це доволі нове свято. Його запропонувала відзначати українська письменниця та сценаристка Леся Воронюк у 2006 році. Її надихнув знайомий, який постійно носив вишиту сорочку.

Цікаво День вишиванки 2023: що символізують орнаменти на сорочках

Згодом це свято набуло всеукраїнського масштабу та поширилося на весь світ. Тож, у День вишиванки обов'язково покрасуйтеся у національному українському вбранні та дізнайтеся більше про традиції вишивки. І пам'ятайте, що пишатися українським – це модно!

Цікаві факти про вишиванку

1. Модний Франко у вишиванці

У XIX столітті письменник Іван Франко почав поєднувати вишиванку з європейським костюмом, започаткувавши у такий спосіб своєрідну моду. Сучасники розповідали: "Де б він не з'являвся, неодмінно привертав увагу своїм піджаком та вишиваною сорочкою".

Вишиванок у великого українця було багато – здебільшого дарували приятелі з усієї України. Франко зумів прищепити теплу любов до традиційного українського вбрання й своїм дітям. До речі, на 20-гривневій купюрі Франко зображений у вишиванці.



Франко ввів моду на носіння вишиванки з піджаком / Фото з соцмереж

2. Оберіг від зла

Вишиванки завжди були не просто одягом, а й справжнім оберегом – вони "захищають" своїх власників від усього злого. Саме тому сорочки оздоблюють візерунками на рукавах, комірах і подолі так, аби малюнок торкався тіла.

У давнину люди вірили, що через ці місця, де одежа перестає прикривати тіло, до них може підступитися зло. Крім того, вишивати сорочки не можна було з поганими думками.

3. Вишиванка може "розказати", звідки людина

Орнаменти та техніки оздоблення одягу настільки унікальні, що за сорочкою можна зрозуміти, з якого регіону походить її власниця чи власник.

Тепер фахівці налічують приблизно 300 швів, які виконують на основі 20 технік. Найпопулярнішими є гладь, низь, хрестик, мережка, бігунець, плетіння, колосковий шов, вузлики, шнурочок, кручений шов, виколювання тощо.



Вишиванки різних регіонів України / Інфографіка 24 каналу

Цікаво, що сьогодні найбільш розповсюджені вишиванки білого кольору. А, наприклад, вишиванки чорного кольору у давнину одягали виключно чоловіки. Сині вишиті сорочки було прийнято одягати жінкам, що вже не планували народжувати.

4. Вишивати хрестиком почали недавно

Традиційна вишивка хрестиком насправді порівняно нова,вона з'явилася лише у середині XIX століття. До того техніку використовували лише як з'єднувальний елемент, наприклад, при переході від одного ряду вишиття до іншого.

Спершу вишивка хрестиком набула поширення у містах та при панських маєтках. Однак згодом дійшла й до сіл.



Хрестиком вишивати сорочки почали в XIX столітті / ub.ua

5. Вишиванка – у світових трендах

Вишита сорочка вже давно стала популярним тренд не лише в Україні, але з початком повномасштабного вторгнення її почали частіше носити за кордоном.

Цікаво, що елементи українських етномотивів використовували такі відомі світові бренди як Dior, Gucci, Valentino. У 2015 році американський Vogue опублікував статтю, в якій назвав українську вишиванку одним з головних трендів сезону.

Серед шанувальників українського традиційного одягу – Мей Маск, Франк Петер Вільде, Демі Мур, Кетрін Зета-Джонс, співачка Адель, королева Летиція, Максима та багато інших. Більше про те, хто зі світових знаменитостей одягав вишиванку – читайте тут.