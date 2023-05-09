День вишиванки 2023: дата та історія цього свята в Україні

День вишиванки має багато цікавих звичаїв. У цей день українці одягають традиційний національний одяг – вишиванки. Свято відображає багатство українського народу та його історію.

У День вишиванки українці одягають національний одяг. Він символізує багаторічні українські традиції та самоідентифікацію. Свято має патріотичний характер. Коли в Україні святкуватимуть День вишиванки у 2023 році – підкаже 24 Канал.

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Коли День вишиванки 2023 в Україні

День вишиванки в Україні кожного року відзначають у третій четвер травня. Цьогоріч свято припаде на 18 травня. Його започаткували у 2006 році на підтримку традиційного українського одягу та вшанування національної культури.



З Днем вишиванки / Фото Pon.org.ua

Подія є не лише національною, але й міжнародною, оскільки її відзначають українці, які проживають у різних країнах світу. Вона нагадує про важливість збереження національної ідентичності та культурних традицій.

Зважаючи на воєнний час, зараз в Україні в День вишиванки не відбувається жодних святкувань. Раніше проводили дефіле вишиванок, ярмарки, концерти та інші масові заходи. Долучитися до свята дуже просто: потрібно одягнути вишиванку або будь-який інший одяг з українською вишивкою.

Історія Дня вишиванки в Україні

Акцію "Всесвітній день вишиванки" зініціювала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

Спершу вишиванку одягли кілька десятків студентів та викладачів факультету, втім, щорічно кількість бажаючих взяти участь в акції зростала. Зараз День вишиванки відзначають мільйони людей як в Україні, так і за кордоном.

У це свято українці одягають вишиваний одяг та йдуть в ньому на роботу чи на навчання. У цьому закладена велика національна ідея. Українці у День вишиванки демонструють власну самоідентифікацію та національний код.