Дорогі виноградарі, винороби й садівники, наша редакція щиро вітає вас з професійним святом. Дякуємо вам за працю. Бажаємо сил та натхнення, будьте здоровими, щасливими й нехай робота завжди просить лише позитивні емоції. Добірку привітань у прозі, віршах та картинках – у матеріалі 24 Каналу.

День виноградарів, виноробів та садівників: привітання у прозі, віршах та картинках

Ось, дарую тобі винце,

Швидше відкривай,

Еліксир чарівний цей

По келихах розливай.

Нехай підніме настрій,

Зміцнить імунітет,

Пий його ти з насолодою,

Адже кращих ліків не знайдеш.

***

У цей святковий день

Прийміть мої вітання

Та найщиріші побажання:

Здоров'я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у вас гаразд!

Привітання для садівників / Фото LifeStyle 24

Любі друзі-винороби! Ваша праця – шляхетна і нелегка. Тож бажаю вам міцного здоров’я, родинного добробуту, невичерпної наснаги, успіхів і здійснення всіх планів і мрій. Нехай виноградна лоза наливається силою, гроно – сонцем, а рідний дім – теплом і щастям!

***

Бажаємо вам врожаїв, від яких будуть щасливі не лише люди, але й самі виноградні лози! Нехай кожен ваш день буде насичений сонцем, радістю та неймовірними смаками життя!

Привітання для садівників / Фото LifeStyle 24

Хай кожен день ясніє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста,

І мрії хай збуваються усі.

Хай молодість твоя ще довго квітне,

Усмішка сяє на твоїх устах,

І лиш хороше, радісне, привітне,

Тобі в житті перетинає шлях!

***

Нехай кожен ваш врожай буде бездоганним, кожен кущ – рясним, а кожна пляшка – неперевершеною! Низький уклін майстрам, які дарують світові найсмачнішу поезію!

Привітання для виноградарів, виноробів / Фото LifeStyle 24

Для написання матеріалу використані джерела: "Хочу", "Ліза", Люкс ФМ.