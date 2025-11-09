Дорогі виноградарі, винороби й садівники, наша редакція щиро вітає вас з професійним святом. Дякуємо вам за працю. Бажаємо сил та натхнення, будьте здоровими, щасливими й нехай робота завжди просить лише позитивні емоції. Добірку привітань у прозі, віршах та картинках – у матеріалі 24 Каналу.
День виноградарів, виноробів та садівників: привітання у прозі, віршах та картинках
Ось, дарую тобі винце,
Швидше відкривай,
Еліксир чарівний цей
По келихах розливай.
Нехай підніме настрій,
Зміцнить імунітет,
Пий його ти з насолодою,
Адже кращих ліків не знайдеш.
***
У цей святковий день
Прийміть мої вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров'я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
Привітання для садівників / Фото LifeStyle 24
Любі друзі-винороби! Ваша праця – шляхетна і нелегка. Тож бажаю вам міцного здоров’я, родинного добробуту, невичерпної наснаги, успіхів і здійснення всіх планів і мрій. Нехай виноградна лоза наливається силою, гроно – сонцем, а рідний дім – теплом і щастям!
***
Бажаємо вам врожаїв, від яких будуть щасливі не лише люди, але й самі виноградні лози! Нехай кожен ваш день буде насичений сонцем, радістю та неймовірними смаками життя!
Привітання для садівників / Фото LifeStyle 24
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість твоя ще довго квітне,
Усмішка сяє на твоїх устах,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Тобі в житті перетинає шлях!
***
Нехай кожен ваш врожай буде бездоганним, кожен кущ – рясним, а кожна пляшка – неперевершеною! Низький уклін майстрам, які дарують світові найсмачнішу поезію!
Привітання для виноградарів, виноробів / Фото LifeStyle 24
Для написання матеріалу використані джерела: "Хочу", "Ліза", Люкс ФМ.