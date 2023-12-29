Сьогодні, 29 грудня, християни згадують Вифлеємських немовлят. У світі відзначають Міжнародний день віолончелі.

Ісус Христос – Спаситель людства народився у період правління царя Ірода у Вифлеємі. Він наказав волхвам (магам) віднайти малого Ісуса. Їм вдалося це зробити, однак до царя вони вже не повернулися. Якою була реакція Ірода та які прикмети існують у цей день – розкаже 24 Канал.

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Після цього Ірод вирішив позбавляти життя усіх новонароджених у Вифлеємі до двох років. Цей наказ спричинив смерть 14 тисяч дітей. Утім, Ісуса їм знищити не вдалося. Адже незадовго до вбивства немовлят, Ангел з'явився Йосипу та порадив їм тікати до Єгипту. У ту ж ніч Йосип, Діва Марія та син Йосипа Яків відправились до Єгипту, де жили до смерті Ірода.

Зараз на горі Синай, де вони жили, звели монастир святої Катерини. Він розташований між Єгиптом та Ізраїлем. Ченці монастиря вірять, що у цьому місці часто буває Господь.

Самі немовлята, народжені у Вифлеємі, виявилися першими мучениками за Ісуса Христа. Надалі вважалося, що мученики, які віддавали життя за християнську віру, ставали "чистими душами" –тобто, з дитячою душею.

29 грудня День ангела відзначає Антон, Данило, Лев, Макар, Анісія, Аріна, Ірина, Марія.

Прикмети на 29 грудня

Іній на вулиці 29 грудня свідчить, що найближчим часом буде тепло .

. Якщо в цей день на небі низько пливуть хмари – варто очікувати на холоди.

Якщо сніг лежить близько до паркану – це не дуже хороша прикмета. Це означає, що влітку не буде урожаю.

близько до паркану – це не дуже хороша прикмета. Це означає, що влітку не буде урожаю. Морози 29 грудня є ознакою того, що до Водохреща буде холодно.

Що не можна робити 29 грудня

Не рекомендується одягатися сьогодні в червоний колір. Також небажано розглядати себе в дзеркалі, бо можете привабити негаразди.

в дзеркалі, бо можете привабити негаразди. Не виходьте цього дня з помешкання, а особливо до лісу. Є ризик заблукати.

Забороняється ремонтувати взуття, прибирати, забивати цвяхи. Будь-яка фізична робота в цей день є небажаною.

Однак, повністю лінуватися 29 грудня теж не варто. Потрібно встати трохи раніше та почати виконувати всі справи.

Поганою ідеєю буде говорити з рідними через поріг. Кажуть, що це приваблює нечисту силу.

День в Україні та світі

29 грудня в Україні відзначають День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил. Свято запровадили ще у 2010 році та приурочили до створення пресслужби Міноборони. Тоді в Україні вперше з'явився військовий прессекретар. Така посада передбачає оперативне інформування громадян про ситуацію на фронті. Таким святом ми вшановуємо професійну діяльність працівників цієї сфери.

29 грудня також у світі святкують Міжнародний день віолончелі. Це вишуканий музичний інструмент, гра на якому заворожує кожного. Нерідко до цього свята проводять тематичні концерти, на яких можна насолодитися звуками віолончелі. У 2023 році День віолончелі відзначають у п'ятницю.