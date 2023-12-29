Иисус Христос – Спаситель человечества родился в период правления царя Ирода в Вифлееме. Он приказал волхвам (магам) найти малого Иисуса. Им удалось это сделать, однако к царю они уже не вернулись. Какая была реакция Ирода и какие приметы существуют в этот день – расскажет 24 Канал.

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После этого Ирод решил лишать жизни всех новорожденных в Вифлееме до двух лет. Этот приказ повлек за собой смерть 14 тысяч детей. Впрочем, Иисуса им уничтожить не удалось. Ведь незадолго до убийства младенцев Ангел явился Иосифу и посоветовал им бежать в Египет. В ту же ночь Иосиф, Дева Мария и сын Иосифа Иаков отправились в Египет, где жили до смерти Ирода.

Сейчас на горе Синай, где они жили, построили монастырь святой Екатерины. Он расположен между Египтом и Израилем. Монахи монастыря верят, что в этом месте часто бывает Господь.

Сами младенцы, рожденные в Вифлееме, оказались первыми мучениками при Иисусе Христе. В дальнейшем считалось, что мученики, отдавшие жизнь за христианскую веру, становились "чистыми душами" – то есть с детской душой.

29 декабря День ангела отмечает Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Арина, Ирина, Мария.

Приметы на 29 декабря

Иней на улице 29 декабря свидетельствует, что в ближайшее время будет тепло .

. Наши предки заметили, если в этот день низко плывут облака, то будет холодно.

Если снег лежит близко к забору – это не очень хорошая примета. Это значит, что летом не будет урожая.

близко к забору – это не очень хорошая примета. Это значит, что летом не будет урожая. Морозы 29 декабря являются признаком того, что до Крещения будет холодно.

Что нельзя делать 29 декабря

Не рекомендуется одеваться сегодня в красный цвет. Также нежелательно рассматривать себя в зеркале, потому что можете привлечь невзгоды.

в зеркале, потому что можете привлечь невзгоды. Не выходите в этот день из дома, особенно в лес. Есть риск заблудиться.

Запрещается ремонтировать обувь, убирать, забивать гвозди. Любая физическая работа в этот день нежелательна.

Однако полностью лениться 29 декабря тоже не стоит. Нужно встать немного раньше и начать все дела.

Плохой идеей будет говорить с родными через порог. Говорят, что это привлекает нечистую силу.

День в Украине и мире

29 декабря в Украине отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных сил. Праздник был введен еще в 2010 году и приурочен к созданию прессслужбы Минобороны. Тогда в Украине впервые появился военный пресс-секретарь. Такая должность подразумевает оперативное информирование граждан о ситуации на фронте. Таким праздником мы чествуем профессиональную деятельность работников этой сферы.

29 декабря также в мире празднуют Международный день виолончели. Это изысканный музыкальный инструмент, игра на котором завораживает каждого. Нередко до этого праздника проводятся тематические концерты, на которых можно насладиться звуками виолончели. В 2023 году День виолончели отмечают в пятницу.