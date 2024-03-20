Весняне рівнодення 2024: цікаві ритуали та заборони на цей день

Цього року день весняного рівнодення припадає на сьогодні, 20 березня. Фактично це явище вже відбулося о 05:07 за київським часом.

Тепер люди насолоджуватимуться довшим світловим днем, а ночі відповідно стануть коротшими. Більше про те, які давні ритуали та основні заборони існують на це народне свято, читайте на сайті LifeStyle 24.

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День весняного рівнодення 2024: ритуали

У народі весняне рівнодення також називають Вербоносицею або Сонцеворотом. Ще у давні часи наші предки вважали, що цього дня приходить справжня весна, тому природа оновлюється. Зокрема, можна було побачити, як розтає сніг, прилітають птахи з теплих країв та з'являються бруньки на деревах.

За традицією, у Вербоносицю жінки пекли печиво або пироги, які мали форму жайворонків. Цікаво, що потрібно було приготувати сорок пташок. Їм робили очі, крила та прив'язували на міцну нитку. Композиція мала нагадувати жайворонка у польоті. Вважалося, що цей ритуал притягував тепло.

Жайворонки приносять весну / Фото Canva

Таку випічку, крім того, куштували діти. Маленькі хлопчики та дівчатка чіпляли її на паличку, а потім бігали по всьому селу. Малеча навіть вибиралася на пеньки або інші підвищення, аби жайворонки були ближче до неба. Так птахи мали чимшвидше принести на своїх крилах весну. Молодь влаштовувала інші розваги. Хлопці, зокрема, розпалювали багаття, щоб потім стрибати через нього, а дівчата співали веснянки. Важливо, що всі збиралися разом.

День весняного рівнодення 2024: заборони