День весняного рівнодення 2023: головні традиції та прикмети

Щорічно у березні настає дата, коли ніч і день зрівнюються. У 2023 це 20 березня – зима остаточно йде у сплячку та настає весна. Яких прикмет та традицій варто дотримуватися цього дня – дізнавайтесь нижче.

День весняного рівнодення характеризується тим, що Земля, яка крутиться навколо своєї осі та Сонця, стає до світила таким чином, що промені потрапляють рівно на екватор. Так Північна й Південна півкулі освітлюються однаково, а тому час дня дорівнює ночі, пише 24 Канал.

Важливо Ритуали та заборони на День весняного рівнодення 2023: чому важливо їх дотримуватися

День рівнодення не має фіксованої дати, але у 2023 році день весняного рівнодення настає сьогодні, у понеділок 20 березня. Сонце буде перебувати над і під горизонтом рівно 12 годин. У Північній півкулі (де й розташована Україна) настане астрономічна весна.

Яких традицій дотримуються у День весняного рівнодення

У народі ту дату, коли день рівняється з ніччю, називали Сонцеворотом або Вербоносицею. Це означало остаточне настання весни після холодної зими: тане сніг, на деревах з'являються перші бруньки, підсніжники та проліски виглядають з-під землі.

У цей день предки влаштовували святкування та гуляння. Пекли особливі булочки та печиво у формі пташок та роздавали дітям, які мали підкинути виріб у небо: якщо вдалося зловити – це на щасливу весну. Всередину у смаколик клали дрібнички та визначали по них свою долю. Також ласощами ділилися з Ведмежим божеством.



День весняного рівнодення 2023 / Фото Unsplash

Особливою традицією було "пробудження ведмедя". Люди збиралися у лісі, де викопували яму й ховали у ній чоловіка, прикриваючи хмизом. У нього кидали сніжками й гілками дерев, після чого до ями мала застрибнути дівчина й нібито відірвати шматок плоті й втекти. Тільки тоді "ведмідь" міг вилізти з ями: він біг на пошуки кривдниці, а опісля стискав її у міцних обіймах.

Надвечір селяни влаштовували ярмарки та гуляння: дівчата співали пісень-веснянок, хлопці розпалювали багаття. Вважалося, що чим вищим буде вогонь, тим щасливішою буде весна.

Прикмети на День весняного рівнодення