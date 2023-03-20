День весеннего равноденствия характеризуется тем, что Земля, вращающаяся вокруг своей оси и Солнца, становится светящейся таким образом, что лучи попадают ровно на экватор. Так Северное и Южное полушарии освещаются одинаково, а потому время дня равно ночи, пишет 24 Канал.

Важно Ритуалы и запреты на День весеннего равноденствия 2023 года: почему важно их соблюдать

День равноденствия нет фиксированной даты, но в 2023 году день весеннего равноденствия наступает сегодня, в понедельник 20 марта. Солнце будет находиться над и под горизонтом ровно 12 часов. В Северном полушарии (где и находится Украина) наступит астрономическая весна.

Каких традиций придерживаются в День весеннего равноденствия

В народе ту дату, когда день равняется с ночью, называли Солнцеворотом или Вербоносицей. Это означало окончательное наступление весны после холодной зимы: тает снег, на деревьях появляются первые почки, подснежники и подснежники выглядывают из-под земли.

В этот день предки устраивали празднование и гулянье. Пекли особые булочки и печенье в форме птиц и раздавали детям, которые должны были подбросить изделие в небо: если удалось поймать – это на счастливую весну. Внутрь во вкус клали мелочи и определяли по ним свою судьбу. Также лакомством делились с Медвежьим божеством.



День весеннего равноденствия 2023 / Фото Unsplash

Особой традицией было "пробуждение медведя". Люди собирались в лесу, где выкапывали яму и прятали в ней мужчину, прикрывая хворостом. В него бросали снежками и ветвями деревьев, после чего в яму запрыгнула девушка и якобы оторвать кусок плоти и убежать. Только тогда "медведь" мог вылезти из ямы: он бежал на поиски обидчицы, а затем сжимал ее в крепких объятиях.

К вечеру крестьяне устраивали ярмарки и гуляния: девушки пели песен-веснушек, парни разжигали костер. Считалось, что чем выше будет огонь, тем счастливее будет весна.

Приметы на День весеннего равноденствия