Яке церковне свято 12 січня: головні заборони на цей день

12 січня християни вшановують пам'ять великомучениці Тетяни Римської. Сьогодні люди традиційно йдуть до церкви. Цікаво, що колись наші предки у цей день влаштовували генеральне прибирання. Адже вважали, що така традиція приносить успіх у сім'ю.

Крім того, 12 січня відзначається День українського політв'язня та День поцілунку рудого. Більше розкаже 24 Канал.

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День великомучениці Тетяни Римської

Тетяна Римська виховувалася у заможній християнській родині. Коли дівчина подорослішала, то вирішила, що не буде укладати шлюб. Тетяна доглядала за хворими, допомагала нужденним та служила церкві.

У той час римські імператори забороняли сповідувати християнську віру. Тому жорстоко переслідували людей, які були проти язичництва. Одного разу воїни схопили батька Тетяни та саму дівчину. Сім'я зазнала страшних катувань за те, що не хотіла поклонятися ідолам. Згодом імператор відправив батька та дочку на мученицьку смерть. Їх стратили 12 січня 226 року.

Що не можна робити

Не можна думати про погане.

Краще відмовитися від шкідливих звичок.

Не варто тримати у будинку речі, які вже зламалися. Сьогодні їх потрібно викинути.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Заборонено виконувати хатню роботу: прати, прибирати, шити.

Не варто занадто себе хвалити.

Краще не носити чужий одяг.

Народні прикмети

Якщо небо вкриється зорями, то весна прийде рано.

Якщо почнеться заметіль, то цього року матимете багато хліба.

Якщо надворі буде ясно та морозяно, то отримаєте рясний врожай.

Південний вітер – до неврожайного року.

Сніг – до сирого та дощового літа.

Що ще відзначають

12 січня святкують День поцілунку рудого. Його запровадив Дерек Форгі, коли у 2009 році створив відповідну групу у Facebook. Традиційно у цей день дякують людям, які мають руде волосся, та проявляють до них любов і турботу.

Щороку 12 січня в Україні відзначається День українського політв'язня. Його запропонував створити В'ячеслав Чорновіл у 1975 році. Український політик виступав проти репресій та жорстокого режиму. Саме у період з 12 по 14 січня у 1972 році відбувалися найбільші арешти українських дисидентів.