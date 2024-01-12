Кроме того, 12 января отмечается День украинского политзаключенного и День поцелуя рыжего. Больше расскажет 24 Канал.

Тоже полезно Будут ли дополнительные выходные в январе 2024 года

День великомученицы Татьяны Римской

Татьяна Римская воспитывалась в богатой христианской семье. Когда девушка повзрослела, решила, что не будет заключать брак. Татьяна ухаживала за больными, помогала нуждающимся и служила церкви.

В то время римские императоры запрещали исповедовать христианскую веру. Поэтому жестоко преследовали людей, которые были против язычества. Однажды воины схватили отца Татьяны и саму девушку. Семья испытала страшные пытки за то, что не хотела поклоняться идолам. Впоследствии император отправил отца и дочь на мученическую смерть. Их казнили 12 января 226 года.

Что нельзя делать

Нельзя думать о плохом.

Лучше отказаться от вредных привычек.

Не стоит держать в доме вещи, которые уже сломались. Сегодня их нужно выкинуть.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Запрещено выполнять домашнюю работу: стирать, убирать, шить.

Не стоит слишком себя хвалить.

Лучше не носить чужую одежду.

Народные приметы

Если небо покроется звездами, весна придет рано.

Если начнется метель, то в этом году будет много хлеба.

Если на улице будет ясно и морозно, получите обильный урожай.

Южный ветер – к неурожайному году.

Снег – к сырому и дождливому лету.

Что еще отмечают

12 января празднуют День поцелуя рыжего. Его ввел Дерек Форги, когда в 2009 году создал соответствующую группу в Facebook. Традиционно в этот день благодарят людей, имеющих рыжие волосы, и проявляют к ним любовь и заботу.

Каждый год 12 января в Украине отмечается День украинского политзаключенного. Его предложил создать Вячеслав Черновол в 1975 году. Украинский политик выступал против репрессий и жестокого режима. Именно в период с 12 по 14 января в 1972 году происходили самые большие аресты украинских диссидентов.