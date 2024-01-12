Кроме того, 12 января отмечается День украинского политзаключенного и День поцелуя рыжего. Больше расскажет 24 Канал.
Тоже полезно Будут ли дополнительные выходные в январе 2024 года
День великомученицы Татьяны Римской
Татьяна Римская воспитывалась в богатой христианской семье. Когда девушка повзрослела, решила, что не будет заключать брак. Татьяна ухаживала за больными, помогала нуждающимся и служила церкви.
В то время римские императоры запрещали исповедовать христианскую веру. Поэтому жестоко преследовали людей, которые были против язычества. Однажды воины схватили отца Татьяны и саму девушку. Семья испытала страшные пытки за то, что не хотела поклоняться идолам. Впоследствии император отправил отца и дочь на мученическую смерть. Их казнили 12 января 226 года.
Что нельзя делать
- Нельзя думать о плохом.
- Лучше отказаться от вредных привычек.
- Не стоит держать в доме вещи, которые уже сломались. Сегодня их нужно выкинуть.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Запрещено выполнять домашнюю работу: стирать, убирать, шить.
- Не стоит слишком себя хвалить.
- Лучше не носить чужую одежду.
Народные приметы
- Если небо покроется звездами, весна придет рано.
- Если начнется метель, то в этом году будет много хлеба.
- Если на улице будет ясно и морозно, получите обильный урожай.
- Южный ветер – к неурожайному году.
- Снег – к сырому и дождливому лету.
Что еще отмечают
12 января празднуют День поцелуя рыжего. Его ввел Дерек Форги, когда в 2009 году создал соответствующую группу в Facebook. Традиционно в этот день благодарят людей, имеющих рыжие волосы, и проявляют к ним любовь и заботу.
Каждый год 12 января в Украине отмечается День украинского политзаключенного. Его предложил создать Вячеслав Черновол в 1975 году. Украинский политик выступал против репрессий и жестокого режима. Именно в период с 12 по 14 января в 1972 году происходили самые большие аресты украинских диссидентов.