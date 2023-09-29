Учні традиційно вітають педагогів у п'ятницю, в останній робочий день перед святом. З нагоди Дня вчителя 24 Канал підготував добірку привітань для вчителів, викладачів та педагогів. Найщиріші побажання з професійним святом – шукайте далі.

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Привітання для викладачів та педагогів у віршах

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Прийміть вітання щирі, від душі

З професійним святом, вчителі!

Уроки хай проходять на ура,

Хай любить, поважає дівора.



Душевних сил, наснаги та тепла,

Щоб кожна мить яскравою була.

Хай школа буде, наче другий дім,

Щоб затишно і добре було в нім!

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Наснаги бажаю в нелегкій роботі,

Щоб добре родило навчання зерно.

Щоб крила юнацькі у вільнім польоті

Завжди пам'ятали про ваше тепло.

Бажаю щоденних і сили, й терпіння,

Та усмішок щирих в очах, на устах.

Нехай не згасає науки горіння —

Воно і майбутнє у ваших руках.

***

Приносить осінь свято на крилі

З горобини золотим намистом.

З букетами приходять вчителі

У сяйві айстр й багряним падолистом.

Всесвітній день мандрує по землі,

Онлайн працюють впевнено всі учні.

У вайбері гортають сторінки

З учителем, як завжди, нерозлучні.

***

Хай буде мудрість, вчителю, твоя

Для мене одкровенням на майбутнє.

Бо схожий ти на справжнього героя,

Бо дистанційно з учнями присутній!

***

З професійним святом вітаємо,

Натхнення та терпіння бажаємо.

Щоб учні завжди поважали,

Творчі ідеї вас не покидали.

Щоб результати праці вражали,

Ніколи ви не сумували.

Нехай зарплата підіймається,

Вам добро сторицею вертається.

***

Вітаємо вас з професійним святом,

Зичимо щастя й здоров'я багато!

Для вас сьогодні посмішки, вітання,

Найкращі, найщиріші побажання,

Яскравих квітів ніжна розмаїть

І сонця блиск, й небес ясна блакить!



Привітання з Днем вчителя-2023 / Canva

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З професійним святом освітян —

Вчителів великої родини!

Мудрістю завдячуємо вам,

Привітання у світі всьому линуть.

Бо умілі ви керівники,

Розвивайтесь стрімко і щоденно.

Шана вам хай буде навіки,

Будьте у житті благословенні!

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Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров'я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердечне тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті вашім все у порядку!

***

Учитель, педагог — призвання,

Ви вибрали в житті його,

Не змінювати побажаю

Вам рішення цього свого.

У свято ваше професійне

Терпіння зичу вам і сил,

Здоров'я, відданості справі,

Натхнення, гарних перспектив.