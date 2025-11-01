24 Канал зібрав найсильніші молитви, які варто прочитати за упокій душ покійників. Важливо щиро звертатися до Господа, і тоді ваші прохання будуть почутими.

Цікаво Завтра – День усіх святих 2025: значення та традиції свята

Як правильно молитися за померлих?

Упокой, Господи, душі рабів Твоїх (імена), прости їм усі гріхи їх, вільні і невільні, даруй їм Царство Твоє Небесне і сотвори їм вічную пам'ять.

***

Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх (імена) і, як Благий і Людинолюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геєнського і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від Тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували, у Тройці славимого Бога і Тройцю в Єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя – правда вічна; і Ти один Бог милости і щедрот, і людинолюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

До речі, наша редакція вже розповідала, хто святкує День ангела 1 листопада.

***

З духами спочилих праведників душу рабів Твоїх (раба Твого), Спасе, упокой і прийми їх (його) до блаженного життя Твого, Людинолюбче. В оселях Твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокой і душу рабів Твоїх, бо Ти Єдиний Людинолюбець. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, Сам і душу рабів Твоїх упокой. І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Єдина Чиста і Непорочная Діво, що Бога без сімені породила, молися за спасіння душ їх.

***

Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари. А те, чого їм нестає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих. Подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, Ти хочеш спасення всіх людей, бо вони Твої діти. Тому просимо Тебе: Подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі, та всім померлим. Усіх їх пом'яни, Господи. Упокой, Господи, душі спочилих рабів твоїх: батьків моїх (ім'я їх), родичів, благодійників моїх, і всіх тих, хто поклали життя своє за волю України і за Святу Українську Апостольську Православну Церкву, і всіх православних християн, і всяку душу, що спочила, і Твоєї милості потребує, і прости всі гріхи їх, вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічну пам'ять. Амінь.