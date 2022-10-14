Українські повстанці у свято Покрови Пресвятої Богородиці йшли до церкви на служіння й освячували свою зброю. Також просили про захист у боротьбі проти ворогів, зазначає 24 канал.

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Історія Дня Української повстанської армії

Існування УПА – це одне з найбільших явищ в історії України у 20 століття. Воїни не лише боролися за Україну, а й без вагань жертвували своє життя заради неї.

Згідно з постановою УЦРБ від 30 травня 1947 року вважається, що 14 жовтня 1942 рік є днем заснування Української повстанської армії. Польовий старшина Сергій Качинський (під псевдонімом "Остап"), сформував перший відділ УПА в місті Сарни, а з 1943 року підрозділи ОУН(б) почали офіційно називатися «Українською повстанською армією». У лави армії входили добровольці, які мали націоналісті погляди й хотіли, щоб Україна була незалежною.

Історія Дня створення УПА / Фото "Еспресо Захід"

Варто додати, що воїни УПА 14 жовтня святкували День зброї.

Цікавим фактом є те, що відому нам військову підземну споруду з вентиляційним отвором під назвою "криївка" заснувала саме УПА. Там воїни, не виходячи з неї, могли прожити декілька кілька місяців. За період існування УПА було створено приблизно 10 тисяч таких криївок, у яких розміщувалися шпиталі, зброя, друкарні й навіть швейні цехи. Зазвичай їх будували в лісі або маскували в сільських хатах.

Картинки-привітання з Днем заснування УПА

День УПА картинки-привітання / Фото "Український інститут національної пам'яті"

Картинки-привітання з Днем заснування УПА / Фото "Укрінформ"

Привітання у картинках з Днем заснування УПА / Фото "Голос Сокальщини"

Картинки з Днем створення УПА / Фото з відритих джерел

День УПА картинки-привітання 2022 / Фото "Служба зовнішньої розвідки України"