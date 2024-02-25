Альтернатива 8 Березню: що відомо про День української жінки та коли його святкувати
25 лютого українці відзначають 153 річницю від дня народження Лесі Українки. Сьогодні пропонують святкувати також День української жінки, однак наразі дата не є офіційною.
Міжнародний жіночий день, який відзначають у багатьох країнах 8 березня, це не свято, а визначна дата, коли варто згадати про культурні, політичні й соціальні досягнення жінок та їхню боротьбу, пише LifeStyle 24. Та в СРСР попрацювали над тим, щоб акцент змінився з феміністичних цінностей на більшовицькі наративи.
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День української жінки – що це за свято
Через радянське віяння цього дня як свята "квітів і краси" тощо низка народних депутатів запропонували сформувати власні важливі дати.
Зокрема, минулого року в лютому у Верховній Раді створили законопроєкт про скасування 8 Березня, 1 та 9 травня і запровадження українських альтернатив, які могли б бути державними вихідними після завершення воєнного стану.
Замість травневих свят – День народження Тараса Шевченка та День матері. Тоді як аналогом 8 Березня запропонували зробити 25 лютого – День української жінки – на честь дати народження Лесі Українки.
Чи є День української жінки офіційним
Законопроєкт зареєстрували у парламенті, однак його опрацювання триває. Тому День української жінки наразі є неофіційним святом. Тривають і дискусії з приводу "жіночих свят": чи справді варто скасовувати Міжнародний день боротьби за права жінок, чи варто щоразу нагадувати про справжнє коріння цієї дати та її історію.
Минулого року українці також мали можливість висловитися в Дії з приводу скасування 8 березня. Більшість хотіли залишити цю дату вихідним. Та нагадаємо, що через воєнний стан у 2024 році 8 березня – робочий день.