Международный женский день, который отмечают во многих странах 8 марта, это не праздник, а выдающаяся дата, когда стоит вспомнить о культурных, политических и социальных достижениях женщин и их борьбе, пишет LifeStyle 24. И в СССР поработали над тем, чтобы акцент изменился с феминистических ценностей на большевистские нарративы.

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День украинской женщины – что это за праздник

Из-за советского веяния этого дня как праздника "цветов и красоты" и т.д. ряд народных депутатов предложили сформировать собственные важные даты.

В частности, прошлого года в феврале в Верховной Раде создали законопроект об отмене 8 Марта, 1 и 9 мая и введении украинских альтернатив, которые могли бы быть государственными выходными после завершения военного положения.

Вместо майских праздников – День рождения Тараса Шевченко и День матери. Тогда как аналогом 8 Марта предложили сделать 25 февраля – День украинской женщины – в честь даты рождения Леси Украинки.

Является ли День украинской женщины официальным

Законопроект зарегистрировали в парламенте, однако его обработка продолжается. Поэтому День украинской женщины пока является неофициальным праздником. Продолжаются и дискуссии по поводу "женских праздников": действительно ли стоит отменять Международный день борьбы за права женщин, или стоит каждый раз напоминать о настоящих корнях этой даты и ее истории.

В прошлом году украинцы также имели возможность высказаться в Дії по поводу отмены 8 марта. Большинство хотели оставить эту дату выходным. И напомним, что из-за военного положения в 2024 году 8 марта – рабочий день.