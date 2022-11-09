Українська мова в усьому світі – це тренд, а для нас це мова нашої боротьби й незламності. Впродовж всіх століть українська мова зазнавала безліч утисків та заборон з боку різних держав, особливо зі сторони Росії. Однак зараз вона з кожним днем все більше розквітає та набуває нового та переосмисленого значення, пише 24 канал.

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Історія створення Дня української писемності та мови

Офіційне свято було започатковане 9 листопада 1997 року Указом Президента "Про День української писемності та мови". Дата свята вибрана не випадково, адже саме у цей день також вшановують пам'ять Нестора-Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме з його праці "Повість временних літ" була закладена основа для писемної української мови.

У цей день за традицією відзначають найкращих популяризаторів українського слова та заохочують різні видавництва, які випускають літературу українською мовою. Також 9 листопада стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Мета цього конкурсу – утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до традицій та культури українського народу.

День української писемності та мови – історія та значення свята / Фото Canva

Радіодиктант національної єдності

Щороку, починаючи з 2000 року, в прямому ефірі «Українського радіо» транслюють "Диктант національної єдності". Цей радіодиктант є своєрідним символом єдності українців. Всі охочі в Україні та світі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту, щоб перевірити своє знання української мови й навіть отримати призи.

Зазначимо, що авторка цьогорічного тексту є українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу – Ірина Цілик. Читатиме текст народна артистка, Герой України – Ада Роговцева.

Як взяти участь в Радіодиктанті національної єдності

Для того, щоб написати радіодиктант, потрібно 9 листопада об 11:00 год за київським часом включити одну з платформ:

Текст диктанту для перевірки буде оприлюднено 10 листопада. Однак, якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

Надіслати варіант паперового листа редакції «Українського радіо» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Сфотографувати або просканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 10 листопада на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

День писемності – радіодиктант єдності / Фото з відкритих джерел

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