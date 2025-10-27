Однак із 2023 року дату перенесено у зв'язку з переходом на новий юліанський календар. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо історію свята та його значення для української нації.

Яка історія Дня української писемності та мови?

Саме свято заснували в Україні ще у 1997 році указом президента Леоніда Кучми. Тоді це рішення було спрямоване на підтримку ініціатив громадських організацій. Нині День української писемності та мови святкують 27 жовтня, хоча раніше його відзначали 9 листопада.

Свято вшановує пам'ять преподобного Нестора-Літописця. Він був послідовником Кирила та Мефодія, які створили слов'янську писемність. Саме його вважають автором легендарної "Повісті минулих літ", що є однією з найважливіших пам'яток давньоруської культури.

Сьогодні українська мова вважається другою або третьою слов'янською мовою за кількістю мовців і входить до тридцятки найпоширеніших мов світу. Історія української мови була тернистою та складною. За час свого існування вона неодноразово зазнавала заборон, утисків і переслідувань з боку держав, до складу яких входили українські землі. Та попри все – вистояла.

Чому це свято важливе?

Сьогодні українською мовою розмовляють понад 40 мільйонів людей у всьому світі.

Вона є символом нашої ідентичності та свободи.

Її й досі намагаються знищити, але український народ стоїть міцно і стоятиме до кінця – як і наша мова.

Як в Україні відзначають цей день?