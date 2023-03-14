Постанову про пам'ятну дату Верховна Рада затвердила 17 січня 2017 року. Відтоді 14 березня вшановують мужність та героїзм захисників, які добровільно пішли обороняти незалежність та територіальну цілісність України, пише 24 Канал.

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Історія та значення Дня українського добровольця

В Україні потреба у додаткових військових формуваннях виникла у 2014 році. Адже тоді розпочався ворожий наступ російських військ на українські землі. Тому перші 500 добровольців зібралися на полігоні у Новій Петрівці, щоб вирушити на Схід країни та захистити її цілісність.

Таким чином було відновлено Національну гвардію України, яка спочатку сформувала два батальйони добровольців. Перший батальйон був під керівництвом генерал-майора Сергія Кульчицького. Військовий загинув у травні того ж року.

Другий резервний батальйон створили у квітні 2014 року. Обидва угрупування брали участь у військових операціях у Слов'янську та Краматорську. Пізніше перші формування добровольців отримали назву Батальйон оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького.



Історія та значення Дня українського добровольця / Фото Pinterest

Згодом утворилися інші батальйони. У перший рік російсько-української війни (2014 – 2015 роки) у бойових діях на Сході взяли участь 40 добровольчих тактичних підрозділів, які воювали разом з професійними військовими. Зокрема деякі з них стояли на захисті Донецького аеропорту.

У 2014 році добровольці не мали державного забезпечення, тому самостійно організовувалися у військові батальйони.

Добровольці сформували повноцінну боєздатну армію та стали міцним щитом країни. Тому саме завдяки їм вдалося стримати просування російських військ на інші території України. Під час повномасштабної війни Росії проти України тисячі добровольців воюють на фронті та захищають суверенітет нашої держави.



День українського добровольця 2023: значення свята / Фото Canva