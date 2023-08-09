День великомученика і цілителя Пантелеймона: що не можна робити у цей день

9 серпня християни вшановують Великомученика і цілителя Пантелеймона. Дізнавайтеся більше про традиції та заборони цього дня.

Цілитель Пантелеймон – один із головних святих у християн східного обряду. Він славився тим, як допомагав людям та лікував молитвами. 24 Канал розкаже, які традиції збереглись до цього дня.

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Традиції на День великомученика Пантелеймона

На цілителя Пантелеймона українці обов'язково вирушали до церкви. У цей день існувала традиція освячувати колосся, що вже дозрівало на полях. Освячену рослину зберігали до важливої події. Наприклад, використовували для приготування весільного короваю.

Сьогодні в домі особливу увагу приділяли капусті. З неї готували пироги, голубці, борщ – цими стравами частували сім'ю та близьких. Вважалося, що страви з капусти подарують міцне здоров'я, особливо у святий день.

Предки вірили, що дитина, яка народиться в цей день, отримає дар зцілення.

Що не можна робити цього дня