Цілитель Пантелеймон – один із головних святих у християн східного обряду. Він славився тим, як допомагав людям та лікував молитвами. 24 Канал розкаже, які традиції збереглись до цього дня.
Варте уваги Вас це здивує: як називали немовлят у Кривому Розі цьогоріч
Традиції на День великомученика Пантелеймона
На цілителя Пантелеймона українці обов'язково вирушали до церкви. У цей день існувала традиція освячувати колосся, що вже дозрівало на полях. Освячену рослину зберігали до важливої події. Наприклад, використовували для приготування весільного короваю.
Сьогодні в домі особливу увагу приділяли капусті. З неї готували пироги, голубці, борщ – цими стравами частували сім'ю та близьких. Вважалося, що страви з капусти подарують міцне здоров'я, особливо у святий день.
Предки вірили, що дитина, яка народиться в цей день, отримає дар зцілення.
Що не можна робити цього дня
- У цей день предки могли збирати врожай, але ні в якому разі не можна було працювати на городі або на полі. Вважалось, що тих, хто буде тяжко працювати сьогодні, вразить блискавка.
- На Пантелеймона не можна оминати увагою тих, хто потребує допомоги. Адже цілитель завжди відповідав на прохання.
- Краще відкласти на потім нові проєкти та справи.