Це свято має унікальну історію виникнення і нагадує нам про те, що справжня віра не знає суперництва, а базується на любові та злагоді. З цієї нагоди 24 Канал підготував привітання з Днем Трьох Святителів у картинках, прозі й віршах.

День Трьох Святителів 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем Трьох Святих і хочу побажати, щоби твій ангел тебе зберігав від усіх негараздів, щоб святі лики великих вселенських учителів – Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого осяяли твоє життя благодаттю, щоби твоє щастя було не по зубах темним силам, щоби твоє серце згадало самовіддані вчинки всіх святих і тебе направило на шлях благодіянь та добра.

***

Вітаю з Днем Трьох Святих. Бажаю, щоб життя було світлим, щасливим, успішним. Бажаю втіхи для душі, чуйності серця, доброти та миру, блага та милості, міцного здоров’я та надії на краще.

***

Нехай ангел життя твоє зберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Нехай горе від тебе біжить,

Нехай друзі не забувають,

Нехай радість, щастя та успіх,

Удача, ніжність, добрий сміх,

Як промениста зірка,

Тебе супроводжує завжди!

***

Нехай Ангел-Охоронець вночі

Засвітить тобі три свічки.

Перша свічка – за кохання:

Вибач її знову і знову.

Друга – за доброту, правду та прямоту.

Третя свічка – оберіг

Від усіх проблем та бід.

***

Сьогодні ми відзначаємо важливу подію – День трьох великих вселенських учителів – Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого. Вшануймо великих святих, звернемо до них свої добрі молитви. Хай гармонія кохання та щастя заповнюють ваше життя. Зі святом!

***

З Днем Трьох Святителів! Бажаю, щоби всеблаженні святителі – Василій Великий, Григорій Богослов та Іван Золотоустий вислухали тебе та занесли молитви твої до милостивого Бога.

***

Колони Церкви світової і основ,

Найревніші апостоли Святого Духа:

Святий Василій, Григорій Богослов,

Іван Золотоустий, відкрили очі й вуха –

Врятує душі лиш Господь Любов.

Наповнить Світлом душі Свята Трійц

Отець Небесний, Син і Дух Святий.

Сьогодні ми вдивляємося в лиця,

Що все це описали – трьох святих.

Вони світильниками стали Церкви,

Відкрили людям таїну життя.

Нехай у муках довелось померти,

Зате небесне в них серцебиття.

***

За нас моліться, всі святі,

За переможний час на диво!

Хай зникнуть наміри оті,

Що відберуть в народу ниву,

Яка нам родить хліб життя,

Звеличує серед просторів.

Моліть за наше майбуття,

Нехай втече назавжди горе!

Народ вас молить за святе,

До вас, святих і вірних Богу.

Ми ж сподіваємось на те,

Що вільну вкажете дорогу!

З Днем Трьох Святих!

