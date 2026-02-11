У День Трьох Святителів наші предки дотримувалися певних прикмет і забобонів, пише ukr.media. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.
Народні прикмети на День Трьох Святителів 2026
- Якщо ворони каркають біля будинку й намагаються сховатися під дах комори, то наближається хуртовина.
- Якщо побачите сліди польових мишей, то очікуйте на швидку відлигу.
- Якщо на деревах з'явиться іній, то невдовзі надворі потепліє.
- Якщо почуєте виття вовків або побачите лісових звірів, що приходять на сільські вулиці, то незабаром вдарять міцні морози.
- Якщо помітите у саду зайців, то скоро сильно сніжитиме.
- Якщо небо буде безхмарним, то очікуйте похолодання.
- Якщо кінь ляже на землю, то скоро піде сніг.
Собор Трьох Святителів 2026 / Фото Pinterest
Що відомо про День Трьох Святителів?
У другій половині XI століття християнський світ сколихнула велика суперечка. Віряни розділилися на три табори, бо не могли з'ясувати, хто з великих отців Церкви є найвеличнішим.
Одні називали себе "василіанами" і прославляли Василія Великого за його твердість і мудрість. Інші, "григоріани", ставили вище глибину думки Григорія Богослова. А треті, "іоанніти", захоплювалися красномовством Івана Золотоустого.
Ця незгода загрожувала єдності Церкви, аж поки мудрість не прийшла з небес, зазначає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія. Єпископу міста Євхаїт у видінні з'явилися спочатку кожен зі святих окремо, а згодом – усі разом. Вони звернулися до нього в один голос: "Ми єдині у Бога. Між нами немає ні першого, ні другого. Кожен із нас свого часу був натхненний Духом Святим для повчання людей. Тому скажи тим, хто свариться через нас: нехай припинять розбрат, адже ми закликаємо до миру і єдності".
Святі наказали встановити день, коли їх вшановуватимуть разом, показуючи, що перед Богом вони рівні. Єпископ Іван виконав їхню волю. Оскільки пам'ять кожного зі святих окремо припадала на лютий, то спільне свято він призначив на початок цього місяця – 12 лютого, за старим стилем.