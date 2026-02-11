Ця незгода загрожувала єдності Церкви, аж поки мудрість не прийшла з небес, зазначає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія. Єпископу міста Євхаїт у видінні з'явилися спочатку кожен зі святих окремо, а згодом – усі разом. Вони звернулися до нього в один голос: "Ми єдині у Бога. Між нами немає ні першого, ні другого. Кожен із нас свого часу був натхненний Духом Святим для повчання людей. Тому скажи тим, хто свариться через нас: нехай припинять розбрат, адже ми закликаємо до миру і єдності".