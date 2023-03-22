День таксиста 2023: привітання з професійним святом у прозі та віршах

Щороку 22 березня відзначають Міжнародний день таксиста. Це професійне свято тих людей, які завжди допомагають нам, коли кудись поспішаємо, не встигаємо. Тож привітаймо водіїв приємними словами.

Адже таксисти – це люди, які часто не лише допомагають дістатися потрібного місця, а й стають чудовими співрозмовниками, можуть вислухати, дати пораду, а інколи й потоваришувати. 24 Канал з нагоди професійного свята водіїв таксі підготував добірку привітань для них у прозі та віршах.

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День таксиста – привітання у прозі

Вітаю з Днем таксиста і з усього серця бажаю завжди й всюди встигати, знати вірний шлях і добру дорогу, берегти себе і постійно перебувати у відмінному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.

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Вітаємо вас з професійним святом, бажаємо рівних і чистих доріг, високих швидкостей, безліч задоволених клієнтів, успіху й везіння.

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Вітаю з Днем таксиста й бажаю добрих і щедрих пасажирів, щасливого шляху і рівних доріг, відмінного настрою і міцного здоров'я, зеленого світла до успіху й відсутності стоп-знаків у досягненні цілей.

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Без автомобіля життя – не життя, а просто існування. Це точно знають всі таксисти. Нехай це свято принесе тобі попутний вітер, гладку дорогу і зелене світло! Бажаю відмінного настрою, вдалих поїздок, якомога більше захоплення від надійного залізного "коня". Будь впевненим у дорозі, міцно тримайся за кермо і вчасно зменшуй швидкість на поворотах! З Днем таксиста!



День таксиста 2023 / Фото Canva

День таксиста 2023 – привітання у віршах

З Днем таксиста! Нехай клієнти

Будуть щедрими завжди

На посмішки, компліменти,

Не грублять нехай ніколи!

Праці гідна оплата

Неодмінно вас знайде,

Що турбувало колись –

Обов'язково пройде!

***

Вітаю всіх таксистів

З їх чудовим днем.

Нехай зеленим тільки світить

Світлофор вам вогником.

Щастя вам, доріг відкритих

І в роботі й в долі.

Щоб завжди було затишно

На своєму сталевому коні.

***

Нехай не буде на шляху

Пробок і заторів!

Вітаємо з Днем таксі

Майстрів моторів!

***

Вітаю я тебе,

Друг ти мій, таксисте,

Нехай всюди і завжди

Шлях твій буде чистий.

Нехай буде задоволений твій,

Як завжди, клієнт,

Буде щедрий, не скупий,

Він у потрібний момент!