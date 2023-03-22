Адже таксисти – це люди, які часто не лише допомагають дістатися потрібного місця, а й стають чудовими співрозмовниками, можуть вислухати, дати пораду, а інколи й потоваришувати. 24 Канал з нагоди професійного свята водіїв таксі підготував добірку привітань для них у прозі та віршах.
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День таксиста – привітання у прозі
Вітаю з Днем таксиста і з усього серця бажаю завжди й всюди встигати, знати вірний шлях і добру дорогу, берегти себе і постійно перебувати у відмінному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.
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Вітаємо вас з професійним святом, бажаємо рівних і чистих доріг, високих швидкостей, безліч задоволених клієнтів, успіху й везіння.
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Вітаю з Днем таксиста й бажаю добрих і щедрих пасажирів, щасливого шляху і рівних доріг, відмінного настрою і міцного здоров'я, зеленого світла до успіху й відсутності стоп-знаків у досягненні цілей.
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Без автомобіля життя – не життя, а просто існування. Це точно знають всі таксисти. Нехай це свято принесе тобі попутний вітер, гладку дорогу і зелене світло! Бажаю відмінного настрою, вдалих поїздок, якомога більше захоплення від надійного залізного "коня". Будь впевненим у дорозі, міцно тримайся за кермо і вчасно зменшуй швидкість на поворотах! З Днем таксиста!
День таксиста 2023 / Фото Canva
День таксиста 2023 – привітання у віршах
З Днем таксиста! Нехай клієнти
Будуть щедрими завжди
На посмішки, компліменти,
Не грублять нехай ніколи!
Праці гідна оплата
Неодмінно вас знайде,
Що турбувало колись –
Обов'язково пройде!
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Вітаю всіх таксистів
З їх чудовим днем.
Нехай зеленим тільки світить
Світлофор вам вогником.
Щастя вам, доріг відкритих
І в роботі й в долі.
Щоб завжди було затишно
На своєму сталевому коні.
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Нехай не буде на шляху
Пробок і заторів!
Вітаємо з Днем таксі
Майстрів моторів!
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Вітаю я тебе,
Друг ти мій, таксисте,
Нехай всюди і завжди
Шлях твій буде чистий.
Нехай буде задоволений твій,
Як завжди, клієнт,
Буде щедрий, не скупий,
Він у потрібний момент!