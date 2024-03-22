Яскраві та тематичні привітання у картинках з Днем таксиста
Щороку у всьому світі 22 березня відзначають День таксиста. Дату професійного свята обрали невипадково. Адже саме у цей день, у 1907 році, у Лондоні запрацювали кеби. Такий транспортний засіб пересувався завдяки коням.
Вітаємо всіх таксистів зі святом. Нехай у житті буде менше заторів, а більше зеленого світла та хороших людей поруч. Зараз без вас складно уявити насичені будні, коли потрібно терміново доїхати на роботу.
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З нагоди професійного свята LifeStyle 24 зібрав добірку привітань у картинках. Надішліть їх колегам, друзям, рідним та знайомим.