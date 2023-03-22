День таксиста в Україні: радісні картинки-привітання зі святом

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Таксі – чудовий спосіб швидко і з комфортом дістатися потрібного місця. 22 березня в Україні та світі відзначають День таксиста. Професія водія є складною та відповідальною, тому цього дня, їдучи в таксі, можна висловити не лише слова подяки, а й привітання.