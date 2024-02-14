З Днем закоханих: добірка найщиріших привітань, які зігрівають серце

Щиро вітаємо усіх з Днем святого Валентина. Нехай ваше серце зігріває сильне почуття кохання. Не сумуйте, якщо цьогоріч проводите це свято наодинці. Ви обов'язково зустрінете свою рідну людину.

З нагоди Дня закоханих LifeStyle 24 підготував добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Надішліть сьогодні найтепліші побажання своїм коханим.

Корисно Свята і пам'ятні дати, які відзначатимуть в лютому 2024: чи будуть додаткові вихідні

День святого Валентина: привітання у віршах

В цей чудовий день

Нехай Валентин,

Як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

***

Люблю тебе

І твої очі,

Волосся твоє золоте,

Лиш ти снишся мені щоночі,

Тепліші ці для мене сни

За полудневу літню спеку,

Вуста твої неначе рай

Коли цілуєш мене, знай,

Як добре, що ти в мене є,

Люблю, люблю тебе і все!

***

В День святого Валентина

Хай не виє хуртовина,

Бо любов моя гаряча,

Ясне сонечко неначе,

Залюбки розтопить сніг.

Ти найкраща (найкращий) від усіх!

Вітаємо з Днем закоханих / Фото ТСН

***

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі

Спасибі за ці губи,

Спасибі за руки ці.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на світі.

***

День святого Валентина,

І за вікном одна картина:

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей день вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце – стало два.

Вітаємо з Днем закоханих / Фото "Твій світ"

День святого Валентина: привітання у прозі

З Днем святого Валентина! Ти – особлива людина для мене. Завжди пам’ятай про це, навіть коли я не в настрої. У День всіх закоханих хочу ще раз нагадати, що люблю тебе. Можливо, я не так часто демонструю свої почуття, але знай, що ти моя друга половина. І завжди будеш на першому місці.

***

З Днем святого Валентина! Нехай любов буде міцною і справжньою, зігріває у хвилини негараздів і підтримує в будь-яких життєвих ситуаціях. Якщо ви вже знайшли свою половинку, збережіть і цінуйте її. А тим, хто ще не зустрів кохану людину, бажаю обов’язково знайти!

***

З Днем усіх закоханих! Нехай любов захистить вас своїми міцними та теплими обіймами від усіх негараздів, гіркоти та розчарувань. Нехай кохані люди завжди будуть поруч, ніколи не зраджують, а тримають за руку і допомагають рухатися вперед. Бережіть в собі таке важливе і потрібне почуття, як любов.

Вітаємо з Днем закоханих / Фото UAportal

***

Коханий, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Рада, що колись стріла Амура пронизала наші серця, і ми знайшли один одного. Ціную кожну нашу мить разом. Дякую, що ти у мене є.

***

Вітаю з найромантичнішим святом зими – Днем святого Валентина! Дарую тобі свої щирі та теплі побажання. Сьогодні вже відчувається подих весни, не дивлячись на витівки сніжної зими. Вір, наші серця своєю пристрастю, теплотою почуттів, вогнем бажань розтоплять будь-який лід. Я люблю тебе!

Вітаємо з Днем закоханих / Фото art-shop.com.ua