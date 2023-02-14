У День закоханих не лише обмінюються подарунками та пишуть любовні зізнання на листівках-валентинках, а й вшановують святого Валентина. Його у християнстві вважають покровителем кохання та шлюбу, зазначає 24 Канал.

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Історія виникнення Дня святого Валентина

За однією з найпоширеніших версій колись жив християнський священник Валентин у часи правління Клавдія II Готського. Імператор заборонив своїм воїнам одружуватися, щоб це не заважало їм воювати. Проте Валентин таємно їх вінчав, ризикуючи своїм життям. За це він був заарештований та ув'язнений.

Історія Дня святого Валентина та традицій свята / Фото з відкритих джерел

Під час арешту Валентин оздоровив сліпу прийомну доньку офіцера, який його охороняв. Після цього вся родина офіцера прийняла християнство. Довідавшись про це, імператор наказав відтяти голову Валентину.

Найцікавішим є те, що перед своєю стратою Валентин написав листа дівчині, яку зцілив та встиг у неї закохатись. Сам лист був підписаний: "Від твого Валентина". Тож вважається, що саме так з'явилася традиція писати любовні записки – "валентинки".

У римо-католицькій церкві офіційно святого Валентина вважається покровителем людей, які страждають на нервові захворювання, а не покровителем закоханих. Його часто зображують на іконах в одязі єпископа або священника, який оздоровлює юнака від епілепсії.

Історія та традиції Дня святого Валентина 2023 / Фото з відкритих джерел

Традиції святкування Дня святого Валентина

Головні кольори Дня закоханих – червоний та рожевий.

Головний символ Дня святого Валентина – червоне серце. Саме у такій формі заведено дарувати листівки — валентинки. Зміст листівки може бути різним: просте "Я люблю тебе" або романтичний вірш.

Існує традиція окрім валентинок дарувати солодощі, квіти та плюшевих ведмедиків. Такі сюрпризи можна робити не лише коханим, а й друзям, колегам чи рідним. Дарувати щось дороге необов'язково, адже вважається, що подарунок, зроблений власними руками, стає своєрідним амулетом, який зберігає ніжність та любов.

Існує цікаве повір'я, згідно з яким перший чоловік, що зустрівся дівчині 14 лютого, повинен бути її Валентином незалежно від його бажання.

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В Україні День святого Валентина почали відзначати 90-х роках. Спершу воно найбільше подобалося молоді, а зараз його святкують люди всіх поколінь. Оскільки це чудовий привід зізнатися в любові усім тим, хто є цінним для вас.

Зараз, через війну в Україні багато коханих перебувають далеко один від одного. Тож День святого Валентина – це чудова нагода сказати слова кохання, підняти їй настрій, вселити надію на швидку зустріч людині, яку щиро любите.