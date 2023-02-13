Для тих, кого любиш: варіанти валентинок на День святого Валентина 2023

14 лютого у світі відзначають День святого Валентина. Хоча до нас це свято прийшло зовсім недавно, але в Україні вже з'явилося безліч традицій, які пов'язані з Днем закоханих. У свято заведено дарувати різні цікаві подарунки, проводити час разом і підписувати валентинки словами любові.

Валентинки можуть бути різних форм й відрізнятися між собою дизайном та наповненням. Ви можете їх подарувати не лише коханим, а й усім тим, кого ви любите. Адже даруючи валентинку, ви висловлюєте свої глибокі почуття, зазначає 24 Канал.

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Ідеї валентинок на День закоханих

Декор для дому – валентинки

Головний мотив кожної валентинки – це червоне серце. Тож ви можете прикрасити свій дім цікавим декором до Дня Валентина. Наприклад, це може бути гірлянда із текстильних сердечок, яку можна повісити над робочим столом чи зробити атрибутом для фотосесії у стилі Love Story.

Ідеї валентинок на День святого Валентина 2023 / Фото Crafta

Також можна вирізати паперові валентинки різних розмірів та зібрати їх у гірлянду. Нею можна прикрасити двері, вікна чи меблі.

День Валентина – ідеї валентинок / Фото з відкритих джерел

Валентинки на прищіпках – це теж оригінальний спосіб привітати з Днем Валентина.

День святого Валентина 2023 - варіанти валентинок / Фото Pexels

Валентинки у форматі листівкок

Завжди приємно отримувати валентинку зроблену своїми руками. Її можна зробити із будь-яких матеріалів, головне тут – це креативність і акуратність.

День закоханих 2023 – ідеї валентинок / Фото Joy Pup

Валентинка–закладка

Для тих, хто захоплюється книгами можна зробити тематичну закладку до Дня Святого Валентина, яка водночас може виконати роль валентинки.

Цікаві ідеї валентинок на День Валентина / Фото Lydi Out Loud

Квіти у формі серця

Романтичною і зворушливою валентинкою будуть квіти у коробці форми серця. Цей сюрприз подарує хороші емоції не лише у День закоханих, й підійде у будь-який інший день.

Варіанти валентинок на День святого Валентина / Фото з відкритих джерел

Також у таку квіткову композицію у форматі валентинки можна додати солодощі.

День святого Валентина 2023 – ідеї валентинок / Фото