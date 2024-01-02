2 січня – яке сьогодні свято: що краще не робити в цей день

Сьогодні 2 січня за новим стилем церква згадує святого Серафима Саровського. У світі відзначають День інтроверта.

Серафим був чудотворцем та поважним служителем Саровського монастиря. Звідси він й отримав прізвисько – Саровський. Чоловік походив із заможної родини. Батьки хрестили його Прохором. Що відомо про чоловіка та які прикмети існують в цей день – розкаже 24 Канал.

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Одного разу юнак занедужав. У той момент перед ним з'явилась Матір Божа та сказала, що допоможе йому одужати. Після цього випадку Прохор почав служити Богові. Він став ченцем та взяв ім'я Серафим, а згодом висвятився на ієромонаха – тобто, на ченця, який має право виконувати священні таїнства.

Серафим проживав у лісі біля монастиря. Вів скромний та аскетичний спосіб життя: багато молився та дотримувався посту. Згодом взяв мовчання упродовж трьох років.

Коли чоловіку виповнилося майже 60 років, Бог наділив його даром цілителя та пророка. Тож чимало людей приходили до Серафима з проханням про допомогу. Чоловік радо дав поради нужденним.

Преподобний помер у кімнаті монастиря 2 січня 1833 року. Перед тим він мовив молитву до образу Діви Марії.

Іменини 2 січня 2024 року відзначають Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.

Прикмети на 2 січня

Наші предки звертали увагу на погоду в цей день. Якщо хмарно – то вдень буде ясно з легким вітром.

Почули спів синичок у цей день – будуть довгі морози.

синичок у цей день – будуть довгі морози. Якщо тримається іній на деревах, варто чекати на ясну погоду.

Зоряне небо 2 січня є ознакою хорошого урожаю упродовж наступного року.

Що не можна робити 2 січня

Не можна купатися 2 січня, бо вважається, що таким чином можна змити щастя .

. Не рекомендується впускати додому немічних людей, бо це може притягнути в дім негаразди і хвороби.

У цей день заборонено займатися пранням та рукоділлям.

та рукоділлям. Наші предки 2 січня не перелічували курей, бо це було поганою прикметою. Казали, що птиця через це може частіше хворіти.

День в Україні та світі

2 січня – котячий Новий рік. Ідея свята належить парі американців Тома і Рути Рой. На їхню думку, коти є чудовими тваринами, які потребують уваги. Тому вони запропонували ввести тематичне свято для котів. Обрали дату саме 2 січня, бо цей день після Нового року люди проводять вдома, тож можуть приділити більше увагу чотирилапим.

2 січня також відзначають Всесвітній день інтроверта. Його запровадили у 2011 році, аби показати, що інтроверти – це нормальні люди, які люблять проводити більшість часу наодинці. Зазвичай вони не спілкуються з іншими дуже часто та можуть не проявляти свої емоції. Також інтроверти показують кращі результати, коли роблять щось одні.