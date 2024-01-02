Серафим был чудотворцем и почтенным служителем Саровского монастыря. Отсюда он и получил прозвище – Саровский. Мужчина происходил из богатой семьи. Родители крестили его Прохором. Что известно о мужчине и какие приметы существуют в этот день – расскажет 24 Канал.

Актуально По новому стилю: календарь религиозных праздников на январь 2024 года

Однажды юноша заболел. В тот момент перед ним предстала Матерь Божья и сказала, что поможет ему выздороветь. После этого случая Прохор начал служить Богу. Он стал монахом и взял имя Серафим, а впоследствии высвятился на иеромонаха – то есть на монаха, который имеет право исполнять священные таинства.

Серафим проживал в лесу возле монастыря. Вел скромный и аскетический образ жизни: много молился и соблюдал пост. Впоследствии принял молчание в течение трех лет.

Когда мужчине исполнилось почти 60 лет, Бог наделил его даром целителя и пророка. Поэтому многие приходили к Серафиму с просьбой о помощи. Мужчина радостно дал советы нуждающимся.

Преподобный скончался в комнате монастыря 2 января 1833 года. Перед тем он произнес молитву к образу Девы Марии.

Именины 2 января 2024 года отмечают Антон, Даниил, Иван, Игнат, Ян.

Приметы на 2 января

Наши предки обращали внимание на погоду в этот день. Если облачно, то днем будет ясно с легким ветром.

Услышали пение в этот день – будет идти дождь.

в этот день – будет идти дождь. Если держится иней на деревьях, следует ожидать ясной погоды.

Звездное небо 2 января является признаком хорошего урожая в течение следующего года.

Что нельзя делать 2 января

Нельзя купаться 2 января, потому что считается, что таким образом можно смыть счастье .

. Не рекомендуется впускать домой бедных людей, потому что это может привлечь в дом проблемы и болезни.

В этот день запрещено заниматься стиркой и рукоделием.

и рукоделием. Наши предки 2 января не перечисляли кур, потому что это было плохой приметой. Говорили, что птица из-за этого может чаще болеть.

День в Украине и мире

2 января – кошачий Новый год. Идея праздника принадлежит паре американцев Тому и Руте Рой. По их мнению, коты являются замечательными животными, нуждающимися во внимании. Потому они предложили ввести тематический праздник для кошек. Выбрали дату именно 2 января, потому что этот день после Нового года люди проводят дома, поэтому могут уделить большую часть времени четырехлапым.

2 января также отмечают Всемирный день интроверта. Его ввели в 2011 году, чтобы показать, что интроверты – это нормальные люди, которые любят проводить много времени наедине. Обычно они очень часто не общаются с другими и могут не проявлять свои эмоции. Также интроверты показывают лучшие результаты, когда делают что-то одни.