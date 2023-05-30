Вже не 19 грудня: коли відзначатимемо День Святого Миколая у 2023 році

День Святого Миколая є релігійним святом, яке відзначають в православних і католицьких церквах в різних країнах. Раніше це було 19 грудня. Чи зміниться дата святкування Миколая у 2023 році – читайте далі.

Це свято присвячене пам'яті святителя Миколая Чудотворця, єпископа мирлікійського, який жив у IV столітті. Він був відомим благодійником, який допомагав усім бідним та нужденним. Особливо це свято люблять діти, яким Миколай приносить подарунки. А от чи зміниться дата святкування Миколая у 2023 році – підкаже 24 Канал.

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Коли Миколая у 2023 році

З першого вересня Православна церква України переходить на новий релігійний календар. Відповідно й змінюються дати відзначення різних християнських свят.

Тож відтепер православні християни відзначатимуть День Святого Миколая не 19 грудня, як ми звикли, а 6 грудня разом із католиками.

До речі, дата Різдва також буде іншою вже з 2024 року. Тепер народження Ісуса Христа будемо святкувати не 7 січня, а 25 грудня, разом з іншими європейськими країнами. Тому церковної служби на 7 січня проводити не будуть.

Історія Дня Святого Миколая

Історія Дня Святого Миколая походить з життя та діяльності Миколая Чудотворця. Він став єпископом Мири та прославився своїми доброчинними вчинками та чудесами.

Згідно з легендою, святий Миколай був відомий тим, що допомагав бідним. Він рятував дітей від небезпеки, надавав матеріальну підтримку, вирішував суперечки. Чудеса, пов'язані зі святим Миколаєм, розповсюджувалися по всьому світу.



Миколай-чудотворець / Фото Україна Неймовірна

У це свято віряни вшановують пам'ять святителя Миколая та відзначають його благочестя, щедрість та доброту.

У різних країнах світу, включаючи Україну, День Святого Миколая став також народним святом, пов'язаним із подарунками для дітей та виконанням бажань. Це свято стало символом радості, щедрості та добра.