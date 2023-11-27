Коли у світі святкують День святого Миколая: цікаві традиції в різних країнах на цей день

Зовсім скоро День святого Миколая – свято, на яке з нетерпінням чекають діти в усьому світі. Адже саме цього дня вони знаходять подарунки під подушкою.

За легендами, святий Миколай походив із багатої християнської сім'ї. Тому коли виріс, то став дуже щедрою людиною. Миколай допомагав нужденним, але робив це таємно. Час від часу приносив їм у будинки їжу, теплі речі, іграшки. Сьогодні 24 Канал розкаже про те, як та коли відзначають День святого Миколая у світі.

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День святого Миколая в різних країнах

Здебільшого люди з різних країн світу відзначають День святого Миколая 6 грудня. Однак, в Албанії, Греції, Сербії та Болгарії це свято випадає на 5 грудня. Цікаво, що там дітям не дарують подарунки. Люди в цей день постять, а після півночі влаштовують великий банкет.

В Нідерландах діти перед Днем святого Миколая чистять взуття та розставляють його перед каміном або дверима. Є ті, що кладуть трохи сіна для помічника Миколая – Амеріго. Серед подарунків, які отримують діти в цей день, є вершкові льодяники, шоколад та поросятка з марципана.

Подарунки на День святого Миколая / Фото Pixabay

До Франції та Італії Миколай приходить 6 грудня. Французьким дітям дідусі, бабусі та батьки за тиждень до свята розказують історії та легенди, пов'язані зі святим. А от в Італії день святого Миколая популярний серед незаміжніх жінок. Проте в деяких провінціях діти все ж таки отримують подарунки.

У Німеччині діти перед святом розвішують усюди шкарпетки або черевички, щоб Миколай поклав туди подарунки. Той, хто цілий рік був нечемний, на ранок отримує різку, замість іграшок та солодощів.