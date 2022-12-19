День Святого Микола найбільше подобається дітлахам, адже вони отримують у цей день подарунки. Також саме цієї дати в Україні розпочинається цикл різдвяно-новорічних свят, пише 24 канал.

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Хто такий Святий Миколай

Згідно з історичними даними Святий Миколай є реальною особою, який народився у 200-х роках нашої ери у християнській сім'ї. Батьки виховували його у любові та повазі до Бога, однак у досить ранньому віці він втратив їх.

Протягом усього свого життя Миколай намагався допомогти усім, кому була необхідна допомога. Після смерті батьків Миколай роздав біднякам спадок свої сім’ї, однак робив це таємно. Саме тому його прозвали Чудотворцем. Згодом православна церква канонізувала Чудотворця, тож сьогодні він вважається відомим християнським святим.

День Святого Миколая – що не можна робити у цей день / Фото з відкритих джерел

Святкування Дня Святого Миколая в Україні розпочалося ще у 1088 році, за часів правління Всеволода Ярославовича. Миколая часто зображують на іконах у ризі священника з золотим оздобленням та з короною на голові.

Що не можна робити у День Святого Миколая

Не можна їсти м’ясо та інші продукти тваринного походження, оскільки у це свято припадає Різдвяний піст.

Не можна шити, прати чи робити ремонт.

Не можна брати чи давати гроші у борг.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним людям.

Не можна сварити дітей, а навпаки варто їм більше приділити своєї уваги.

Не можна стригти волосся.

Не варто допускати бруд і безлад в будинку, однак слід прибратися напередодні.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна тримати зла на рідних та знайомих.

Не можна нікому заздрити та бажати зла.

Заборони та народні прикмети у День Святого Миколая / Фото з відкритих джерел

Народні прикмети у День Святого Миколая