День Святого Николай больше нравится детям, ведь они получают в этот день подарки. Также именно этой даты в Украине начинается цикл рождественско-новогодних праздников, пишет 24 канал.

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Кто такой Святой Николай

Согласно историческим данным, Святой Николай является реальным лицом, родившимся в 200-х годах нашей эры в христианской семье. Родители воспитывали его в любви и уважении к Богу, однако в довольно раннем возрасте он их потерял.

На протяжении всей жизни Николай пытался помочь всем, кому была необходима помощь. После смерти родителей Николай раздал беднякам наследство своих семей, однако делал это тайно. Именно поэтому его прозвали Чудотворцем. Впоследствии православная церковь канонизировала Чудотворца, поэтому сегодня он считается известным христианским святым.

День Святого Николая – что нельзя делать в этот день / Фото из открытых источников

Празднование Дня Святого Николая в Украине началось еще в 1088 году, во время правления Всеволода Ярославича. Николая часто изображают на иконах в ризе священника с золотым убранством и с короной на голове.

Что нельзя делать в День Святого Николая

Нельзя есть мясо и другие продукты животного происхождения, поскольку на этот праздник приходится Рождественский пост.

Нельзя шить, стирать или делать ремонт.

Нельзя брать или давать деньги взаймы.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся людям.

Нельзя ругать детей, а наоборот стоит им больше уделить свое внимание.

Нельзя стричь волосы.

Не следует допускать грязь и беспорядок в доме, однако следует убраться накануне.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя держать зла на родных и знакомых.

Нельзя никому завидовать и желать зла.

Запреты и народные приметы в День Святого Николая / Фото из открытых источников

Народные приметы в День Святого Николая