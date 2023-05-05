Вчинив християнський подвиг: історія свята Георгія Побідоносця та що не можна робити в цей день

День святого Георгія Побідоносця відзначають двічі на рік – 23 листопада та 6 травня. Подія присвячена пам'яті святого Георгія, який вважається одним із найвідоміших християнських святих. Треба знати, що не можна робити в цей день.

День святого Георгія Побідоносця – християнське свято. Його відзначають 2 рази на рік – 23 листопада та 6 травня. У цей день вшановують пам'ять Георгія, який вважається одним із найвідоміших християнських святих. Що не можна робити в цей день – підкаже 24 Канал.

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Історія свята

Георгій народився в Каппадокії на території сучасної Туреччини. Його батьки були вірянами. Коли виріс, він став римським військовим. Імператор Діоклетіан помітив хлопця й взяв його на службу. Втім, згодом імператор почав переслідування християн. А Георгій заступився за вірян й за це його дуже катували та змушували відмовитись від своєї віри. Він на це не погодився. Його смерть стала символом перемоги духовних цінностей над матеріальним світом.



День Георгія Побідоносця / Фото Велич Львова

З часом культ святого Георгія поширився по всій Європі та на Близькому Сході. Іконографія зображувала його як юнака на коні, який здолав змія, що символізувало перемогу добра над злом. Свято Георгія стало асоціюватися з рицарською культурою.

У багатьох країнах Святого Георгія відзначають як національне свято. Наприклад, у Великобританії святого Георгія є Днем національного прапора, а в Грузії святкування цього дня супроводжується традиційними фестивалями та розвагами.

Що не можна робити в цей день

Зазвичай, у цей день проводять різноманітні релігійні заходи, такі як молитви, процесії, святкові богослужіння. Слід пам'ятати про те, що це свято має релігійне значення для багатьох людей, тому варто з повагою ставитися до інших.

У цей день не радять відправлятись у подорожі. Бо вони вийдуть невдалими.

Не радять позичати кошти в День Святого Георгія. Таким чином, ви можете позбавитись свого достатку та особистого щастя.

Не варто в це свято починати якісь нові справи. Вони не увінчаються успіхом.

Не можна пліткувати, заздрити, брехати та лихословити.

У свято Георгія заведено йти до церкви, брати хліб й сіль для освячення. Потрібно обов'язково нагодувати худобу, бо за повір'ям, у цей день покращується здоров'я. Також у цей день просять про одужання від хвороб та допомогу у справах.