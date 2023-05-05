День святого Георгия Победоносца – христианский праздник. Его отмечают 2 раза в год – 23 ноября и 6 мая. В этот день чтят память Георгия, считающегося одним из самых известных христианских святых. Что нельзя делать в этот день – подскажет 24 Канал.

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История праздника

Георгий родился в Каппадокии на территории современной Турции. Его родители были верующими. Когда вырос, он стал римским военным. Император Диоклетиан заметил парня и взял его на службу. Впрочем, впоследствии император начал преследование христиан. А Георгий вступился за верующих и за это его очень пытали и заставляли отказаться от своей веры. Он не согласился на это. Его смерть стала символом победы духовных ценностей над материальным миром



День Георгия Победоносца / Фото Величие Львова

Со временем культ святого Георгия распространился по всей Европе и Ближнему Востоку. Иконография изображала его как юношу на коне, одолевшему змея, что символизировало победу добра над злом. Праздник Георгия стало ассоциироваться с рыцарской культурой.

Во многих странах Святого Георгия отмечают как национальный праздник. К примеру, в Великобритании святого Георгия является Днем национального флага, а в Грузии празднование этого дня сопровождается традиционными фестивалями и развлечениями.

Что нельзя делать в этот день

Обычно в этот день проводят различные религиозные мероприятия, такие как молитвы, процессии, праздничные богослужения. Следует помнить о том, что этот праздник имеет религиозное значение для многих людей, поэтому следует уважительно относиться к другим.

В этот день не рекомендуют отправляться в путешествия. Ибо они выйдут неудачными.

Не советуют занимать деньги в День Святого Георгия. Таким образом, вы можете избавиться от своего изобилия и личного счастья.

Не стоит в этот праздник начинать какие-нибудь новые дела. Они не увенчаются успехом.

Нельзя сплетничать, завидовать, врать и злословить.

В праздник Георгия принято идти в церковь, брать хлеб и соль для освящения. Нужно обязательно накормить скот, потому что по поверью, в этот день улучшается здоровье. Также в этот день просят о выздоровлении от болезней и помощь по делам.