День Святого Духа в Україні: головні заборони цього свята

День Святого Духа відзначають на другий день після Трійці. Ним вшановують Третю Іпостась єдиного Бога. Цей день містить певні заборони.

День Святого Духа є святом радості, поклоніння та вдячності за дар Божий. Йдеться про сходження Животворного Духа на учнів Ісуса Христа. Подія засвідчує єдність Бога-Отця, Бога-Сина та Бога Духа Святого. А які заборони існують в це свято – розкаже 24 Канал.

Дивіться також Можливі певні зміни: коли Вербна неділя у 2024 році в Україні

Заборони Дня Святого Духа

У цей день, як і в інші релігійні свята, важливо відвідувати храм та багато молитись. Можна поставити свічку та пом'янути небіжчиків. Необхідно молитись і вдома. У цей день, як і на Трійцю, ще можна прикрашати домівки зеленню.

На свято можна збиратись за столом із рідними та близькими: у цей день піст не діє, тому дозволяється вживати м'ясо. Вітається благодійність та добрі справи.

У День Святого Духа є низка певних заборон, яких варто дотримуватись: