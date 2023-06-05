День Святого Духа в Україні: головні заборони цього свята
День Святого Духа відзначають на другий день після Трійці. Ним вшановують Третю Іпостась єдиного Бога. Цей день містить певні заборони.
День Святого Духа є святом радості, поклоніння та вдячності за дар Божий. Йдеться про сходження Животворного Духа на учнів Ісуса Христа. Подія засвідчує єдність Бога-Отця, Бога-Сина та Бога Духа Святого. А які заборони існують в це свято – розкаже 24 Канал.
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Заборони Дня Святого Духа
У цей день, як і в інші релігійні свята, важливо відвідувати храм та багато молитись. Можна поставити свічку та пом'янути небіжчиків. Необхідно молитись і вдома. У цей день, як і на Трійцю, ще можна прикрашати домівки зеленню.
На свято можна збиратись за столом із рідними та близькими: у цей день піст не діє, тому дозволяється вживати м'ясо. Вітається благодійність та добрі справи.
У День Святого Духа є низка певних заборон, яких варто дотримуватись:
- Ще наші предки були переконані, що в цей день не варто працювати в саду чи на городі.
- Загалом забороняється проявляти якусь неповагу до природи, а саме – палити листя, топтати траву чи ламати дерева.
- Гріхом будуть сварки, лихослів'я, плітки, обговорення когось, погані думки.
- Не рекомендується займатися фізичною працею та роботою по дому.
- Шиття, вишивання, рукоділля – небажані в цей день.
- Вживати алкоголь в цей день.