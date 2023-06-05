День Святого Духа является праздником радости, поклонения и благодарности за дар Божий. Речь идет о восхождении Животворящего Духа на учеников Исуса Христа. Событие свидетельствует о единстве Бога-Отца, Бога-Сына и Бога Духа Святого. А какие запреты существуют в этот праздник –расскажет 24 Канал.

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Запреты Дня Святого Духа

В этот день, как и в другие религиозные праздники, важно посещать храм и много молиться. Можно поставить свечу и помянуть усопших. Необходимо молиться и дома. В этот день, как и на Троицу, можно украшать дома зеленью.

В праздник можно собираться за столом с родными и близкими: в этот день пост не действует, поэтому разрешается употреблять мясо. Приветствуется благотворительность и добрые дела.

В День Святого Духа есть ряд определенных запретов, которых следует придерживаться: