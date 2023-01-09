У народі це свято називають "Степанів день", а в основі самого імені знаходиться грецьке слово "Стефанос", що в перекладі означає "оздоблений обруч" або "корона". У різних народів воно звучить по-різному: Сцяпан, Стефан, Стівен, Штефан, Естебан, Іштван, Стефано, зазначає 24 канал.

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Історія свята Святого апостола Стефана

Згідно з Біблією апостол Стефан був одним з семи перших дияконів Єрусалимської християнської церкви.

Одного разу відбувалася суперечка між членами синагоги й апостол був схоплений за нібито богохульство проти Бога й Мойсея, а також щодо його діяльності супроти Храму і Закону. Стефана судив сам синедріон.

Оскаржений лицемірними свідками, Стефан мужньо себе поводив на суді й визнавав християнську віру. Також він засудив синедріон за їхнє переслідування пророків й тих, хто говорив про гріхи нації та вбивство Ісуса Христа. Через це його вивели за місто й закидали камінням. Тож Стефан загинув мученицькою смертю у віці 30–ти років.

Після каменування його тіло залишили на здобич диким звірам. У 415 році тіло Стефана віднайшли й перевезли до Єрусалиму, перепоховавши в храмі на горі Сіон. Згодом дружина візантійського імператора Феодосія, Євдокія, відвідуючи Єрусалим, побудувала величавий храм на честь апостола Стефана. Він був зведений на тому ж самому місці, де зазнав мученицької смерті архідиякон.

Традиційно Стефана на іконах можна побачити з мученицьким вінцем на голові, а у східнохристиянській іконографії апостол зображений у вигляді молодого, безбородого чоловіка з постригом, одягненим в одяг диякона. Також відомий нідерландський художник Рембрандт зобразив муки апостола Стефана у роботі "Побиття камінням святого Стефана".

День Святого апостола Стефана – історія та традиція свята / "Побиття камінням святого Стефана" Рембрандт

Традиція та заборони у свято Святого апостола Стефана

Згідно з давньою традицією у багатьох країнах в День святого Стефана відкривають скриньки для милостині, яку збирали протягом різдвяного посту. Саме тому, цей день ще називають "Boxing Day", що у перекладі з англійської мови означає "День скриньки". Це свято з нетерпінням очікували люди, адже з давніх часів слуги багатих маєтків отримували вихідний, аби відсвяткувати Різдво зі своїми сім'ями.

В Україні у цей день не можна було використовувати ріжучі предмети. Також Святого Стефана вважали покровителем коней, тому в день його пам’яті коней поїли, поклавши в воду якийсь срібний предмет.

День Святого мученика Стефана – історія свята та народні прикмети / Фото відкритих джерел

День Святого апостола Стефана – народні прикмети