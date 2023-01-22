104 річниця Акту Злуки нагадує нам про те, що українська держава змогла об'єднатися навіть в умовах світової кризи, що виникла після Першої світової війни. Тоді імперії впали, але нас очікувала попереду велика боротьба, адже радянська влада завжди намагалася поневолити український народ. Проте їм це не вдалося, бо можна захопити землі та неможливо поневолити серця українців, зазначає 24 канал.

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Історія Дня Соборності України

Офіційно День Соборності України було встановлено як державне свято у 1999 році. Також 22 січня у 1918 році був прийнятий IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР, а у 1919 році був підписаний Акт Злуки згідно з яким об'єдналися УНР та ЗУНР. Цей універсал має вагоме значення для українців, оскільки він подарував надію на незалежність та єдність української держави.

"Одні воєдино зливаються століттями відірвані одна від однієї частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися вікові мрії, якими жили і за які вмирали кращі сині України. Однині є єдина незалежна Україна Народна Республіка», — зазначалося в тексті Акту Злуки.

У період радянського режиму День Соборності не святкувався і вважався "контрреволюційним святом", а всі офіційні джерела про нього знищувались і старалися не згадувати.

День Соборності України – історія свята / Фото "Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського"

Перше масштабне та офіційне святкування Дня Соборності відбулося аж у 1939 році, в столиці Карпатської України, у місті Хуст. У той період ці землі знаходилися у складі Чехословаччини. Тоді це свято стало найбільшим масовим заходом українців за 20 років, а на демонстрацію вийшло понад 30 тисяч українців. Люди, які з'їхалися з різних куточків зробили справжню маніфестацію під синьо-жовтими прапорами.

У 1990 році на честь Акту Злуки було організовано символічну акцію "Живий ланцюг" від Львова до Києва, який став одним із перших масштабних антирадянських українських акцій, які поклали кінець СРСР та допомогли Україні здобути справжню незалежність. Мільйони людей взялися за руки, щоб продемонструвати свою єдність та прагнення до свободи.

Значення Дня Соборності України / Фото "Укрінформ"

У 2023 році боротьба українців за власний суверенітет та незалежність ще досі триває. Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія 24 лютого у 2022 році, ми змушені знову боротися із ворогом.

Російська пропаганда протягом всієї історії намагалася нав'язати переконання, що українці діляться на "східняків" і "западенців". Проте ми довели свою згуртованість і спільне прагнення жити у вільній та єдиній країні.