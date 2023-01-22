104 годовщина Акта Злуки напоминает нам о том, что украинское государство смогло объединиться даже в условиях мирового кризиса, возникшего после Первой мировой войны. Тогда империи упали, но впереди нас ожидала большая борьба, ведь советская власть всегда пыталась порабощать украинский народ. Однако им это не удалось, потому что можно захватить земли и невозможно поработить сердца украинцев, отмечает 24 канал.

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История Дня Соборности Украины

Официально День Соборности Украины был установлен как государственный праздник в 1999 году. Также 22 января в 1918 году был принят IV Универсал УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР, а в 1919 году был подписан Акт Соединения, согласно которому объединились УНР и ЗУНР. Этот универсал имеет важное значение для украинцев, поскольку он подарил надежду на независимость и единство украинского государства.

"Одни воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Украина) и Приднепровская Великая Украина. Сбылись вековые мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие синие Украины. Отныне есть единая независимая Украина Народная Республика», — говорилось в тексте Акта Соединения.

В период советского режима День Соборности не праздновался и считался "контрреволюционным праздником", а все официальные источники о нем уничтожались и старались не вспоминать.

День Соборности Украины – история праздника / Фото "Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского"

Первое масштабное и официальное празднование Дня Соборности состоялось в 1939 году, в столице Карпатской Украины, в городе Хуст. В этот период эти земли находились в составе Чехословакии. Тогда этот праздник стал крупнейшим массовым мероприятием украинцев за 20 лет, а на демонстрацию вышло более 30 тысяч украинцев. Съехавшиеся с разных уголков люди сделали настоящую манифестацию под сине-желтыми флагами.

В 1990 году в честь Акта Соединения была организована символическая акция "Живая цепь" от Львова до Киева, которая стала одной из первых масштабных антисоветских украинских акций, которые положили конец СССР и помогли Украине обрести настоящую независимость. Миллионы людей взялись за руки, чтобы продемонстрировать свое единство и стремление к свободе.

Значение Дня Соборности Украины / Фото "Укринформ"

В 2023 году борьба украинцев за собственный суверенитет и независимость продолжается. Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия 24 февраля в 2022 году, мы вынуждены снова бороться с врагом.

Российская пропаганда на протяжении всей истории пыталась навязать убеждение, что украинцы делятся на "восточников" и "западцев". Тем не менее, мы доказали свою сплоченность и совместное стремление жить в свободной и единой стране.