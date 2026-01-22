Водночас у багатьох виникає запитання, чому День Соборності та Свободи припадає саме на 22 січня. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо детальніше.

Чому День Соборності та Свободи відзначають 22 січня?

День Соборності та Свободи України відзначають 22 січня невипадково. Саме цього дня у 1919 році на Софійському майдані в Києві урочисто проголосили Акт Злуки – об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу.

Ця подія стала символом територіальної єдності України після століть розділення українського народу.



Крім того, дата 22 січня має ще одне важливе значення: цього дня у 1918 році IV Універсалом було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Саме тому День Соборності та Свободи нагадує не лише про єдність українських земель, а й про прагнення українців до власної державності.

Які ще дати варто пам'ятати у січні?

