Водночас у багатьох виникає запитання, чому День Соборності та Свободи припадає саме на 22 січня. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо детальніше.
Чому День Соборності та Свободи відзначають 22 січня?
День Соборності та Свободи України відзначають 22 січня невипадково. Саме цього дня у 1919 році на Софійському майдані в Києві урочисто проголосили Акт Злуки – об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу.
Ця подія стала символом територіальної єдності України після століть розділення українського народу.
День Соборності та Свободи України / Фото з мережі
Крім того, дата 22 січня має ще одне важливе значення: цього дня у 1918 році IV Універсалом було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Саме тому День Соборності та Свободи нагадує не лише про єдність українських земель, а й про прагнення українців до власної державності.
Які ще дати варто пам'ятати у січні?
Окрім Дня Соборності та свободи України у січні також відзначатимуть такі дати:
- 24 січня – День зовнішньої розвідки України, Міжнародний день освіти.
- 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
- 28 січня – День затвердження Державного прапора України, Всесвітній день громадської активності, Міжнародний день захисту персональних даних.
- 29 січня – День пам'яті героїв Крут, Міжнародний день мобілізації проти загрози ядерної війни.
- 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ.